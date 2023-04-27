Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Взятка в 280 млн тенге за сокрытие хищений: арестован глава отдела образования Талдыкоргана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Апреля 2023, 09:05
Взятка в 280 млн тенге за сокрытие хищений: арестован глава отдела образования Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Жетысуской области проводится расследование в отношении руководителя отдела образования города Талдыкорган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

Он подозревается в получении от подчинённых взятки в особо крупном размере в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств в Отделе образования.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

В свою очередь, лица, совершившие дачу взятки, являются основными фигурантами по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере и с санкции суда содержатся под стражей.

Досудебное расследование продолжается, окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесен судом.

В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее сообщалось о задержании главного бухгалтера отдела образования города Талдыкоргана. 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. В ходе обыска антикор обнаружил у нее почти 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте. Кроме того, у нее изъяли документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник марки Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.


Образование   Борьба с коррупцией   Жетысуская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы