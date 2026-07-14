Взятка и ущерб на 24 млн тенге: «КазАвтоЖол» сообщил о выявленных нарушениях

АО «НК «КазАвтоЖол» сообщило о выявлении коррупционных нарушений на объектах дорожного строительства и передаче материалов в правоохранительные органы, передает Kazinform.

Как отметили в компании, факты были установлены в ходе работы внутреннего контроля и Антикоррупционной комплаенс-службы.

По данным компании, 8 июля 2026 года на основании инициативного сообщения «КазАвтоЖол» сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области задержали с поличным главного инженера по техническому надзору подрядной организации. По версии следствия, он получил взятку в размере 1% от суммы подписанного промежуточного акта выполненных работ.

Кроме того, Кокшетауская транспортная прокуратура зарегистрировала досудебное расследование в отношении должностных лиц Акмолинского областного филиала ТОО «КАЖсервис» по части 1 статьи 250 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Основанием стали материалы служебного расследования АО «НК «КазАвтоЖол» и результаты аудиторской проверки. Предварительно установленный размер ущерба превышает 24 млн тенге.

В компании подчеркнули, что выявленные нарушения стали результатом системной работы по внутреннему контролю, аудиту и антикоррупционному комплаенсу. «КазАвтоЖол» продолжает взаимодействовать с правоохранительными, специальными и надзорными органами, придерживаясь принципа неотвратимости ответственности.

В компании также напомнили, что с июля 2025 года, после внесения изменений в Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции», специалисты технического и авторского надзора приравнены к лицам, выполняющим государственные функции. На них распространяются антикоррупционные ограничения и ответственность, предусмотренные законодательством.

В «КазАвтоЖол» заявили, что каждый факт коррупции, злоупотребления или иных неправомерных действий на объектах дорожного строительства будет передаваться в компетентные органы независимо от должности, статуса и организации, которую представляет нарушитель.