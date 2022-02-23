Взят под стражу экс-заместитель председателя КНБ Марат Осипов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об аресте бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности Марата Осипова сообщила пресс-служба КНБ РК, передает МИА «Казинформ».

«Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по фактам насильственного захвата власти, государственной измены и превышения должностных полномочий в отношении бывших Председателя КНБ К. Масимова, заместителей Председателя КНБ А. Садыкулова, Д. Ергожина и других.

Наряду с этим, 22 февраля текущего года по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель Председателя КНБ Осипов М.С.

23 февраля текущего года с санкции суда в отношении него применена мера пресечения – содержание под стражей», - говорится в сообщении.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



