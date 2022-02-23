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Взят под стражу экс-заместитель председателя КНБ Марат Осипов

23 Февраля 2022 21:34
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Взят под стражу экс-заместитель председателя КНБ Марат Осипов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об аресте бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности Марата Осипова сообщила пресс-служба КНБ РК, передает МИА «Казинформ».

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«Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по фактам насильственного захвата власти, государственной измены и превышения должностных полномочий в отношении бывших Председателя КНБ К. Масимова, заместителей Председателя КНБ А. Садыкулова, Д. Ергожина и других.

Наряду с этим, 22 февраля текущего года по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель Председателя КНБ Осипов М.С.

23 февраля текущего года с санкции суда в отношении него применена мера пресечения – содержание под стражей», - говорится в сообщении.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



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#КНБ РК  
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