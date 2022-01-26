Взять под контроль частоту и географию подключения майнеров требуют депутаты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Взять под контроль частоту и географию подключения майнеров в энергодефицитных регионах страны требуют депутаты Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По оперативным данным системного оператора, объем потребления электрической энергии по стране за последний год увеличился на 7%. В энергодефицитной Южной зоне потребление выросло на 12%. В связи с ростом потребления электроэнергии имел место перегруз в сетях 500 кВ АО «КEGOC» в направлении Север-Юг. Следствием систематического перегруза стала вчерашняя аварийная ситуация. Она еще раз показала разбалансированность и отсутствие маневренных мощностей казахстанской энергосистемы. Однако много лет мы слышали заверения энергетических компаний о том, что у нас имеется большой профицит электроэнергии. Это же утверждали энергетики в тот момент, когда принималось решение о разрешении работы на территории страны майнинговых компаний», - сказал мажилисмен Кудайберген Ержан, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.
Депутат продолжил, что майнинговая индустрия является одной из самых энергоемких. Низкая стоимость электроэнергии и законодательная возможность использования наших энергетических мощностей для проведения вычислений сделала Казахстан популярным среди игроков майнингового рынка.
Однако оптимистичные заявления Министерства энергетики о мифическом профиците, отсутствие у государственного администратора четкого представления о реальном состоянии энергосистемы страны привели к ряду стратегических ошибок, сделанных в момент формирования майнинговой инфраструктуры:
1. Фермы были размещены по республике хаотично, без учета сбалансированности энергетической системы. Например, майнинговая ферма появилась на Шардаринской ГЭС, в энергодефицитной Туркестанской области. Майнеры потребляют 8 МВт электрической энергии по 11 тенге за кВт, при этом бюджетные организации и население платят 15-21 тенге.
2. Не были установлены допустимые энергетические резервы для майнинга. Поэтому вычислительные центры в размещении и потреблении никто не останавливал.
3. Не была подготовлена нормативно-правовая база для развития майнинговой индустрии.
«По действующему законодательству – в Казахстане добыча и оборот критовалюты запрещен. Как в таком случае работает наша криптоидустрия? Все крупные майнеры арендуют наши энергетические мощности для осуществления так называемого облачного (удаленного) майнинга. Формально не нарушая закон. Деятельность таких дата-центров носит уведомительный порядок. Официально работают и платят налоги сейчас порядка 70 компаний. В сумме они потребляют порядка 700 Мегаватт. Основной же объем потребления приходится на «серых» нелегальных майнеров и составляет более 1400 мегаватт», - сообщил Кудайберген Ержан.
Было отмечено, что итогом однобокого регулирования стало то, что «белых» майнеров энергооператор в случае возникновения дефицита отключает от системы, как это было сделано 24 января. А на нелегальных майнеров у КЕГОКА, что называется, «управы нет». Они в любом случае продолжают «перегружать» энергосистему.
«Серые майнеры уходят от налогов, а все «нажитое непосильным трудом» криптоимущество конвертируется на иностранных биржах. Таким образом, наш бюджет почти ничего не получает от развития такой прогрессивной индустрии. За исключением одной тенге с киловата – налоговый сбор, который крайне сложен и непрозрачен в администрировании и платится исключительно белыми майнерами. На лицо явный пробел в законодательстве», - добавил Кудайберген Ержан.
По словам мажилисмена, для устранения пробела в конце прошлого года депутатами разработан законопроект «О цифровых активах в РК». В этом документе предложен механизм регулирования работы майнеров. Он предполагает лицензирование деятельности майнинговых дата-центров, введение квотирования и приоритетности в выделении электроэнергии для новой индустрии. Предложены нормы по борьбе с серыми майнерами. Разработаны уточнения в налоговое законодательство.
«Эти меры позволят новой индустрии цивилизованно работать на рынке, приносить доходы в бюджет, участвовать в создании новых генераций и соблюдать интересы энергетической безопасности нашей страны. Инициированный депутатами законопроект находится на заключении Правительства», - сообщил К. Ержан.
Принимая во внимание остроту проблемы, депутаты просят:
- ускорить подготовку заключения и направить пакет документов в Мажилис для дальнейшей работы;
- незамедлительно на уровне подзаконных актов установить строгие приоритеты при распределении электроэнергии со станции с государственным участием со следующей последовательностью – население, коммунальные предприятия по обслуживанию населения, бюджетные организации, производственные предприятия;
- взять под контроль частоту и географию подключения майнеров в энергодефицитных регионах страны, исходя из результатов ревизии энергосистемы.
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