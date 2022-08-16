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Взять на особый контроль безопасность детей в школах поручил Премьер-Министр РК
16 Августа 2022 11:27

Взять на особый контроль безопасность детей в школах поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил имеющиеся вопросы к строительству школ в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До начала нового учебного года осталось две недели. К этой дате планируется открыть 81 новую школу, 213 школ будут полностью отремонтированы. В то же время имеется риск незавершения ремонта в ряде школ ЗКО, Туркестанской, Алматинской областей, и в городе Алматы», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Поэтому, по его словам, данным регионам следует принять оперативные меры и обеспечить готовность к началу нового учебного года.

«Это же касается и запланированного строительства школ. Как видно из доклада Министерства внутренних дел, не все объекты образования на сегодняшний день соответствуют требованиям безопасности. Данный вопрос необходимо взять на особый контроль и в кратчайшие сроки принять все меры для безопасности детей», - добавил Премьер-Министр.


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