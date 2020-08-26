+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 19 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Взять на контроль все большегрузы поручил аким СКО

26 Августа 2020 00:21
Поделиться:
Взять на контроль все большегрузы поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Усилить контроль за передвижением большегрузных автомобилей поручил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Глава региона уверен, что перегруженные грузовики разрушают дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Немецкий порядок - на казахстанские рельсы
В какие страны возобновил авиарейсы Казахстан За выброшенный из вагона мусор оштрафовали четырех проводников Схема движения изменилась рядом с алматинской барахолкой

«Началась уборочная кампания. Мы видим, что перегруженные машины аграриев бесконтрольно ездят по дорогам. Для чего мы установили более 200 дорожных знаков? Проезжая по территории районов, каждый из нас встречает огромное количество перегруженного транспорта. Едут, аж колеса сдуваются», - сказал К.Аксакалов.

Глава региона добавил, что это задача не только для инспекции транспортного контроля, но и районных акимов и департамента полиции.

«Буквально каждый день вы должны показывать, сколько машин остановили за перегруз. Внесите предложение по исправлению ситуации. Неужели закон работает против того, чтобы сохранить отремонтированные дороги? Изучите опыт других регионов. Берите на себя ответственность – каждый из акимов районов и кто работает в этой отрасли», - подчеркнул К.Аксакалов.

Аким области распорядился поставить соответствующие дорожные знаки и арки на въезде в поселке, чтобы защитить только что отремонтированные дороги.

«Начнут ездить К-700 с телегами – ничего там не останется. Касается каждого акима района. Аппарату акима области отслеживать ситуацию. Все большегрузы, которые есть в области, должны быть взяты на контроль. Знаем, у кого какой транспорт. Будем работать персонально», - заявил К.Аксакалов.

Буквально недавно инспекция транспортного контроля сообщала о проблемах, которые возникают при проверке большегрузов. За перегруз владельцы таких авто заплатили штрафы на общую сумму 31 млн тенге.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Транспорт  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив