Взять на контроль все большегрузы поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Усилить контроль за передвижением большегрузных автомобилей поручил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Глава региона уверен, что перегруженные грузовики разрушают дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Началась уборочная кампания. Мы видим, что перегруженные машины аграриев бесконтрольно ездят по дорогам. Для чего мы установили более 200 дорожных знаков? Проезжая по территории районов, каждый из нас встречает огромное количество перегруженного транспорта. Едут, аж колеса сдуваются», - сказал К.Аксакалов.

Глава региона добавил, что это задача не только для инспекции транспортного контроля, но и районных акимов и департамента полиции.

«Буквально каждый день вы должны показывать, сколько машин остановили за перегруз. Внесите предложение по исправлению ситуации. Неужели закон работает против того, чтобы сохранить отремонтированные дороги? Изучите опыт других регионов. Берите на себя ответственность – каждый из акимов районов и кто работает в этой отрасли», - подчеркнул К.Аксакалов.

Аким области распорядился поставить соответствующие дорожные знаки и арки на въезде в поселке, чтобы защитить только что отремонтированные дороги.

«Начнут ездить К-700 с телегами – ничего там не останется. Касается каждого акима района. Аппарату акима области отслеживать ситуацию. Все большегрузы, которые есть в области, должны быть взяты на контроль. Знаем, у кого какой транспорт. Будем работать персонально», - заявил К.Аксакалов.

Буквально недавно инспекция транспортного контроля сообщала о проблемах, которые возникают при проверке большегрузов. За перегруз владельцы таких авто заплатили штрафы на общую сумму 31 млн тенге.