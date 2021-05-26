Взять на контроль оборот охолощенного оружия призывает Народная партия Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты фракции Народная партия Казахстана призывают Правительство ускорить процесс внесения изменений в законодательство в части контроля за оборотом охолощенного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, Закон Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» не регулирует оборот охолощенного оружия. Это ведет к его неконтролируемому потоку в республику. Сегодня приобрести охолощенное оружие можно свободно в любом интернет-магазине, а доставку осуществит курьер транспортно-логистической компании прямо покупателю», - отметил мажилисмен Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что как показывает практика, имея определенные навыки работы с металлами и примитивные станки, путем несложных манипуляций злоумышленники любой охолощенный пистолет могут привести в боевое состояние. Ничего необратимого, как выяснилось, в охолощенном оружии нет.

«На фоне проявления синдрома так называемого «стрелков-одиночек», таких как в городе Казань РФ, США, Норвегии и так далее, вопрос контроля охолощенного оружия приобретает особую актуальность», - считают депутаты.

Айкын Конуров добавил, что все усилия государства по обеспечению безопасности наших детей и граждан могут стать в одночасье бесполезными пока вопросы полноценного контроля за оборотом оружия до конца не отрегулированы.

«Соответствующие нормы уже предлагаются МВД. Фракция «Народная партия Казахстана», оценивая высокую опасность для общества незаконного оборота оружия, призывает Правительство ускорить процесс внесения изменений в законодательство и начать контролировать оборот охолощенного оружия, макетов массогабаритных, изготовленных из огнестрельного оружия, коллекционного оружия и основных частей оружия. Государство должно обеспечить безопасность граждан и общества, поставить надежный заслон криминальным оружейникам», - подчеркнул он.