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    21:15, 01 Июль 2022 | GMT +6

    Взяли в работу предложения горожан по реализации различных проектов – аким Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил на своей странице в Instagram, что во время приема граждан он встретился с 70 столичными семьями, передает МИА «Казинформ».

    По словам градоначальника, астанчане активно предлагают реализацию различных проектов.

    «За две недели на личном приеме граждан принял еще 70 семей, поступило более 150 вопросов. Также радует, что на приемах граждан горожане предлагают реализацию различных проектов, в том числе социальных. Поступившие вопросы взяли в работу», - сообщил Алтай Кульгинов.

    Он также проинформировал, как выполняются поручения Главы государства.

    «Учитывая поступающие вопросы, по поручению Главы государства в столице увеличен объем строительства социальных объектов (жилье, школы, медцентры), планомерно развиваем жилые массивы, газифицируем город, ежегодно благоустраиваем свыше 200 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары), строим дороги и мосты», - написал аким.

    Фото: instagram.com/altay_kulginov_official




    Теги:
    Акимат Общество Другие государственные органы Астана
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