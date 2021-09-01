Взрывы в Жамбылской области являются поводом для пересмотра системы Минобороны - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Взрывы на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области являются поводом коренным образом пересмотреть в целом систему Министерства обороны Республики Казахстан. Об этом завил депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Взрывы на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области потрясли не только прилегающие сёла и город Тараз. Они затронули всю страну, заставили содрогнуться сердца всех казахстанцев. На сегодняшний день известно о 15 погибших военнослужащих и спасателей. 98 человек пострадали и получили ранения. Разрушены и повреждены более сотни зданий, включая жилые дома, школы, общественные учреждения и объекты бизнеса», - отметил Альберт Рау, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК.

Депутат добавил, что в 2019 году, после взрыва в городе Арысь, Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил перенести все склады боеприпасов за пределы населённых пунктов и обеспечить полную гарантию безопасности хранения боеприпасов.

«Однако мы считаем, что поручение Главы государства не исполнено. Как мы видим из средств массовой информации, в эти дни появляются сообщения о нарушениях порядка хранения и утилизации снарядов, включая боеприпасы, которые когда-то были вывезены из города Арысь. Получается, что из Арыси, перевезли в Тараз, но о мерах защиты и гарантиях безопасности никто не подумал. Более того, есть видео, когда выжившие спасатели сообщают, что многие должностные лица скрывали от пожарных расчётов наличие боеприпасов на горящих складах, что в конечном итоге и привело к гибели людей», - подчеркнул Альберт Рау.

Депутат также затронул вопрос привлечения к ответственности виновных в этой трагедии.

«Возникает ещё один вопрос, бойцы не могут быть без командира, но ни в эти дни, ни в дни трагедии, ни голоса, ни фамилии командира части никто и не услышал. Что это? Кадровый голод или попытка увести от ответственности командира части? Все эти вопросы требуют своего решения и, наверное, это повод ещё раз коренным образом пересмотреть ни только систему складирования, хранения и утилизации боеприпасов, но и в целом систему Министерства обороны Республики Казахстан. В том числе с учетом коррупционных рисков. Эта тема обретает особую актуальность на фоне изменений в региональной безопасности», - резюмировал Альберт Рау.

Напомним, 26 августа в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК.

Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 15 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.