Взрывы в Жамбылской области: продолжаются поиски одного пропавшего

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О расследовании причин взрывов на военных складах в Байзакском районе и о поисках погибших рассказал на брифинге в Таразе аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что при пожаре и взрывах, произошедших 26 августа на территории воинской части 28349 погибли 17 граждан, один человек пропал без вести. Среди погибших - сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие.

«Хочу отметить, что во время ЧП один гражданин пропал без вести. Однако его поиски не прекращаются до сих пор. Я всегда на связи с региональным командованием «Юг». Держу на контроле вопросы, сколько специалистов, техники, саперов, служебных собак задействовано. Поисково-разведывательные мероприятия продолжаются. Я также поддерживаю связь с родителями пропавшего», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Что касается причин произошедшего ЧС, Бердибек Сапарбаев заметил, что этот вопрос волнует всех.

«По поручению Главы государства работает следственная группа, сформированная из специалистов Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел. По завершении будут официально объявлены итоги расследования. Причину произошедшего, а также и виновников, назовут тогда же. Поэтому прошу земляков не доверять никакой дезинформации и слухам. А конкретную информацию можно получить в специально созданном штабе», - сказал глава региона.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

Сейчас в Байзакском районе полным ходом идут восстановительные работы.