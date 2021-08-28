Взрывы в Жамбылской области: около 3 тысяч человек перевезено в безопасное место
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Круглосуточная служба и патрулирование сотрудников Департамента полиции Жамбылской области по ликвидации последствий взрыва продолжаются, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе МВД РК пояснили, что круглосуточная служба и патрулирование сотрудников Департамента полиции Жамбылской области по ликвидации последствий взрыва продолжаются.
«Всего было сделано 7 рейсов, перевезено около 3000 человек. Автодороги в район остаются закрытыми, въезжать могут только автомашины спецслужб. На месте происшествия работают специальный отряд быстрого реагирования, саперы и кинологи с поисковыми собаками. Обследуются промышленные, торговые и жилые объекты», - прокомментировали в ведомстве.
Ситуация находится под контролем Министерства внутренних дел РК.
Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате, по последним данным, 12 человек погибли, 98 пострадали. Поиски пропавших продолжаются.
Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.
На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.
27 августа Глава государства провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию.
Ущерб от происшествия оценит правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.
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