Взрывы в Жамбылской области: когда возобновится железнодорожное сообщение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал о ситуации с железнодорожными путями после взрывов на складе боеприпасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вчера мы приняли меры, выделили дополнительно 20 автобусов. Потому что с двух сторон, со стороны Алматы и со стороны Шымкента, есть станции, там поезда стоят. И мы этими автобусами отправляем тех пассажиров, которые едут в сторону Шымкента, Кызылорды, Актобе. Сейчас стоящих пассажирских поездов нет. Есть товарные поезда. Сейчас сотрудниками Министерства обороны проводится исследование жд-путей, потом туда поедут сотрудники железных дорог, после чего мы примем решение о возобновлении движения для этих товарных поездов», – сказал Бердибек Сапарбаев на брифинге в РСК.
Как сообщалось, возгорание и взрывы произошли в воинской части в Жамбылской области.
По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.
Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога, перекрыты.
Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром. Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс. С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Жамбылской области.
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