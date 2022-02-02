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Взрывы, ураганы и другие катаклизмы - что пережила Жамбылская область в 2021 году

2 Февраля 2022 21:49
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Взрывы, ураганы и другие катаклизмы - что пережила Жамбылская область в 2021 году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более 545 тысяч звонков поступило от жамбылцев в минувшем году на экстренный номер «112». О чрезвычайных ситуациях в Жамбылской области – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

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Об итогах работы департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области за минувший год в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель начальника ДЧС региона полковник гражданской защиты Ералы Акылбеков.

- Ералы Нургалиевич, по итогам работы департамента в 2021 году каковы тенденции состояния региона?

- За прошедший 2021 год, можно сказать, данные не однозначные. С одной стороны, чрезвычайных случаев природного и техногенного характера стало меньше – всего 688 по сравнению с цифрой в 768 в 2020 году. Однако во время этих происшествий в 2021 году пострадали 174 человека, а это в три раза больше, чем в предыдущем 2020 году. В 2021г. погибли 48 человек, в 2020 году – 31.

В минувшем году в Жамбылской области пять раз вводили режим чрезвычайной ситуации. Три раза - объектового масштаба природного характера и два раза - местного масштаба техногенного и природного характера.

- Какие масштабные чрезвычайные ситуации в области произошли в прошлом году?

- Много жизней унесли взрывы в воинской части, расположенной недалеко от села Королевка Байзакского района, в 30 километрах от города Тараза. Это произошло в августе прошлого года. В результате несчастного случая погибли 17 человек, травмировано 103 человека.

Большой материальный ущерб нанес области сильный ураган, произошедший 17 ноября. В результате пострадали 1 206 объектов жилого и социального назначения. При этом 1 085 объектов восстановлено за счет спонсорской помощи, на 121 объект из местного бюджета предусмотрено 364,7 миллиона тенге.

- Что делает ДЧС для того, чтобы предотвращать пожары?

- Сотрудники департамента провели 1 734 пожарно-технических обследования субъектов хозяйствования, что на 67% больше, чем в 2020 году. В результате выявлено 11 535 нарушений пожарной безопасности.

Тем не менее, допущено 46 пожаров, или 8% от общего числа пожаров на подконтрольных объектах. Материальный ущерб составил 5 миллионов 370 тысяч тенге. Учитывая, что количество подконтрольных объектов составляет 8 661, процент пострадавших объектов составил 0,5%.

- Взаимодействуют ли сотрудники ДЧС с людьми, объясняют, что нужно делать при пожарах, как себя вести, чтобы предотвратить трагические последствия?

- Конечно, работа по разъяснению правил пожарной безопасности всегда идет. В преддверии отопительного сезона мы взяли на учет 6 600 жилых домов социально уязвимых слоев населения. При этом 11 623 человека, проживающие в этих домах, получили инструктаж по технике пожарной безопасности от сотрудников ДЧС и волонтеров. Профилактическая работа в этих домах проведена на 100%.

В 2 182 жилых домах выявлено 2 979 нарушений пожарной безопасности, в основном, связанных с эксплуатацией электротехнических сетей и электрооборудования, автономных систем отопления.

- Какая профилактика несчастных случаев происходит в жилых домах, в которых используют газовое оборудование?

- В домах частного сектора, использующих газовое оборудование для приготовления пищи и отопления, продолжается установка датчиков определения опасной концентрации газа и продуктов горения. За счет средств местных исполнительных органов и НПО за три последних года установлено 4 949 датчиков. Жамбылский филиал АО «КазТрансГаз Аймак» установил 23 812 газоанализаторов в жилых домах.

В результате в 3,5 раза снизилось количество случаев отравлений угарным газом – 4 случая в 2021 году против 14 в 2020. Госпитализировано семь человек, погиб один, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

- Что является основной причиной пожаров и возгораний в жилых домах?

- По итогам полугодия в жилом секторе произошло 375 пожаров, или 62% от их общего числа. Основной причиной возникновения пожаров в жилых домах чаще всего является неосторожное обращение с огнем. 120 пожаров произошли в автотранспорте, в результате которых погибли 22 человека, четверо получили травмы.

- Жамбылский регион, как известно, значительно подвержен паводкам в весенне-летний период. Как прошел паводкоопасный период 2021 года?

- Могу сказать, что всё прошло в безопасном режиме. Благодаря проведению превентивных противопаводковых мероприятий, когда от мусора и наносов очистили 142 км дренажных и оросительных каналов, 185 км арычной сети. Кроме того, на железной и автомобильных дорогах очищено 154 мостовых и 522 водопропускных сооружения. Проведен ремонт 18 сооружений и 37 регулирующих устройств.

На проведение берегоукрепительных работ по руслу реки Талас было выделено 555,5 миллиона тенге. В настоящее время выделенные средства освоены на 100%, выполнены работы по берегоукреплению 4,7 км в Жамбылском районе.

- Каждое лето СМИ дают печальную статистику утонувших на водоемах. Уменьшилось ли количество утонувших по данным прошлого года?

- Да, количество утонувших уменьшилось - в 3,5 раза. Запланированные мероприятия по недопущению гибели людей на водоемах области позволили помочь большему количеству людей. В 2020 году на водоемах области утонули 13 человек и 7 детей, в 2021 - 7 человек, из которых трое – дети. Хочется еще раз напомнить, что при купании нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, особенно на диких и глубоких водоемах.


- Что делается для обеспечения безопасности населения при чрезвычайных ситуациях различного характера?

- Обеспечение безопасности населения при чрезвычайных ситуациях остается главной задачей для всех подразделений департамента. Так, местными исполнительными органами, службами гражданской защиты и дежурно-диспетчерскими службами области получено 129 штормовых предупреждений. Службам также сообщалась информация о необходимости принятия мер для бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения и недопущения гибели людей.

Что касается населения, то через СМС-сообщения население области оповещалось о неблагоприятных гидро- и метеоусловиях. Всего было 227 таких предупредительных СМС. Также департамент по ЧС следит за своевременным исполнением аварийно-спасательных работ.

Поддерживаются на должном уровне силы и средства территориальной подсистемы государственной системы гражданской защиты в готовности к решению задач в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Департамент осуществляет превентивные меры, направленные на сохранение жизни и здоровья людей. На постоянной основе проводится профилактическая работа в подразделениях департамента для недопущения коррупционных правонарушений среди личного состава.

- Что нужно знать об экстренном номере «112»? При каких обстоятельствах можно им воспользоваться?

- Номер единой дежурно-диспетчерской службы «112» принимает сообщения о чрезвычайных ситуациях и многих иных случаях, когда требуются меры экстренной помощи.

За 12 месяцев 2021 года на пульт «112» Жамбылской области поступило 545 352 звонка, однако почти половина из них – это звонки информационно-справочного характера, шалость детей и прочее.


Здесь хочется подчеркнуть, что большое количество непрофильных вызовов может привести к перегрузке системы и поставить под угрозу жизнь тех, кто действительно нуждается в экстренной помощи. Обращайтесь по этому номеру только за необходимой помощью. Помните, что занятость линии оператора экстренной помощи может задержать оказание помощи человеку, реально нуждающемуся в ней и привести к серьезным негативным последствиям. Использование номера телефона экстренных служб не по назначению или в хулиганских целях может быть наказуемо уголовной или административной ответственностью. Обращаясь к родителям, скажу – необходимо научить детей звонить по номеру «112» только по назначению, при насущной необходимости. Позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок смог назвать свое имя, имена родителей и номер для связи с ним. Объясните ребенку, что звонить на номер «112» ради шутки категорически запрещено.

- Спасибо за беседу! И удачи в Вашем сложном деле!


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#Жамбылская область   #Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Галина Скрипник

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