Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Взрывы прогремели в столице Сомали

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Октября 2022, 22:38
Взрывы прогремели в столице Сомали

МОГАДИШО. КАЗИНФОРМ - Два мощных взрыва прогремели в столице Сомали. Трагедия произошла в центре города, неподалеку от правительственных учреждений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Власти сообщают о десятках погибших — прохожих и пассажиров общественного транспорта, их точное число неизвестно. Второй взрыв прогремел через некоторое время после первого, когда на место трагедии уже прибыли спасатели. Предположительно, оба взрывных устройства находились в заминированных автомобилях.

Теракт произошел в тот же день, когда правительство Сомали обсуждало ход масштабной операции, направленной против боевиков экстремисткой группировки «Аш-Шабаб», которая, предположительно, и стоит за нападением.

Пять лет назад на этом же самом перекрестке взрыв грузовика унес более 500 жизней. Тот теракт также был организован группировкой «Аш-Шабаб».


Происшествия   Африка  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей
Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей