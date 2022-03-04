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Взрывы на реках запланированы в семи районах ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Марта 2022, 20:34
Взрывы на реках запланированы в семи районах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане создан штаб из служб гражданской защиты региона и заинтересованных органов отрабатывал все поступившие сигналы при чрезвычайных ситуациях весеннего периода, связанных с паводком. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

По итогам двух дней республиканского командно-штабного учения «Көктем- 2022» произведен полный разбор учений, дана оценка готовности спасательных подразделений к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, определены приоритетные направления дальнейшего совершенствования деятельности чрезвычайных служб.

Основной упор в этом году направлен на проведение практических мероприятий в целях предупреждения и минимизации последствий паводка.

Местными исполнительными органами организованы работы по вывозу 299 тысяч кубометров снега, проведена очистка и углубление 360 км арыков и каналов, очистка 1820 водопропускных сооружений на авто- и железных дорогах, 438 автомобильных мостов, выполнено устройство 57 км водоотводных каналов, заготовлено 99 тысяч штук мешкотары, 6,4 тысячи тонн инертных материалов, и 690 тонн ГСМ. В семи районах (город Семей, районы Алтай, Бородулихинский, Бескарагайский, Катон-Карагайский, Курчумский, Шемонаихинский) в марте запланированы профилактические взрывные работы по дроблению льда на реках Бухтарма, Иртыш, Курчум, Уба.

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Ггидрологическая обстановка в области стабильная. В области отмечается процесс снеготаяния, площадь покрытой снегом территории составляет 96 %.

В прошлом году в рамках Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы завершена реализация в полном объеме 11 мероприятий на общую сумму 162 млн тенге, что позволило дополнительно повысить уровень защищенности 11 населенных пунктов. В этом году планируется реализовать еще 13 мероприятий.

Для мониторинга обстановки на территории области запущен единый информационный чат. Населению распространено 17 тысяч памяток по действиям населения во время паводка. Согласно прогнозу средняя за месяц температура воздуха в марте ожидается выше нормы на 2° - -7+1°С, (норма: -1-9°С). Количество осадков за месяц предполагается около нормы


Восточно-Казахстанская область   МЧС  
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