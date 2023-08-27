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    11:15, 27 Август 2023 | GMT +6

    Взрывы на АЗС произошли в Румынии: десятки человек пострадали

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    БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - Мощный взрыв произошел на заправке сжиженного газа к северу от Бухареста, в Креведии. 46 человек получили ранения, один человек погиб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство AGERPRES.

    По сообщению местных СМИ, на АЗС произошло два взрыва. Огонь перекинулся на вторую цистерну с газом, после чего последовал еще один взрыв.

    Спасатели эвакуировали более 3 тысяч человек из зоны радиусом в 700 метров.


    Как сообщают местные власти, 46 человек доставили в больницы. В клинике «Багдасар-Арсени» находятся 11 человек, троих из них интубируют. В Университетской больнице - четыре пациента, в Ожоговой больнице - четыре пациента, один интубируется, в больнице Флореаска поступили 27 раненых, из них четверо интубируются.

    Также пострадали 26 пожарных.


    Теги:
    Взрыв Видео Мировые новости Румыния
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