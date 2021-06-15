Взрывы и пожар на АЗС в Новосибирске: пострадало свыше 20 человек

НОВОСИБИРСК. КАЗИНФОРМ - В 18:04 по местному времени пожарно-спасательные подразделения МЧС выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Через 7 минут первые пожарные расчеты были на месте.

Представитель компании «Еврогаз» рассказал, что пожар начался во время заправки автомобиля. Один грузовик и одна машина с топливом сгорели, добавил он.

Предварительной причиной произошедшего называют выброс газа во время разгрузки газовоза.

Площадь возгорания составила 800 кв. м. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности. На месте возгорания происходят взрывы резервуаров с жидким топливом, личный состав МЧС работает на безопасном расстоянии. По словам источника ТАСС, было слышно не менее пяти сильных взрывов.

Угрозы жилым домам от пожара на АЗС в Новосибирске нет, но, как передает собеседник агентства, огонь может охватить расположенный рядом склад.

Пострадал 21 человек. Госпитализация потребовалась 17 из них. Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала, что пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Прокуратура начала проверку.



