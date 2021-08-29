Взрывы боеприпасов, исторический рекорд на Паралимпиаде, вакцинация - обзор минувшей недели в Казахстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ ­- Взрывы военных складов близ Тараза потрясли страну на минувшей неделе, несколько отодвинув на второй план другие события - в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи со взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

26 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. Пожар и последующие взрывы склада боеприпасов инженерно-саперной бригады воинской части №28349 МО РК произошли в одном километре от села Кайнар и в 30-ти километрах от Тараза. Хронологию событий, начавшихся с возгорания на складе инженерных боеприпасов, представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

В ликвидации чрезвычайной ситуации на сегодняшний день принимают участие порядка двух тысяч сотрудников медицинских, правоохранительных и других служб. Создан оперативный штаб. В Жамбылской области находятся министры обороны, ЧС и комиссия оборонного ведомства.

По последним данным, число погибших достигло 13 человек - это сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Известны имена 10 погибших. Неопознанными остаются тела трех человек. Поиски пропавших трех человек продолжаются. Кроме того, при ликвидации пожаров пострадали 98 человек, из них около 50 сотрудники МЧС РК.

К жителям Жамбылской области обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с просьбой сохранять спокойствие и осторожность. 27 августа Глава государства провел оперативное совещание и поручил создать межведомственную государственную комиссию.

На складе в Жамбылской области хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, не имеющие большой дальности разлета. Тем не менее, в целях безопасности населения была начата эвакуация жителей близлежащих домов.

239 жителей близлежащих сел были эвакуированы из зоны происшествия и размещены в специально оборудованных местах в Таразе и в Жуалынском районе.

Полицейские патрулируют оставленные людьми населённые пункты. В работах по эвакуации жителей и обеспечению общественного порядка задействовано 300 полицейских и 520 военнослужащих Нацгвардии.

Ограничено дорожное движение на автодороге республиканского значения Алматы – Ташкент – Термез. Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое.

Оказавшиеся в зоне взрывов жамбылцы получают необходимую помощь. Жамбылские рестораторы и таксисты бескорыстно помогают оказавшимся без крыши над головой эвакуированным. По сей день продолжается круглосуточная служба и патрулирование. Полицейские перевезли в безопасное место около 3 000 человек. Специальный отряд быстрого реагирования, саперы и кинологи с поисковыми собаками обследуют промышленные, торговые и жилые объекты.

Военнослужащие Национальной гвардии РК участвуют в ликвидации последствий ЧС, поиске взрывчатых веществ, эвакуации населения, обеспечении охраны общественного порядка. Всем обратившимся военные врачи оказывают первую медицинскую помощь.

Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и аким Жамбылской области посетили семьи погибших, выразили глубокое соболезнование и заверили в оказании необходимой помощи.

Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев заявил, что готов подать в отставку после ликвидации последствий взрывов.

Правительственная комиссия оценит ущерб от пожара и взрывов в Жамбылской области.

Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр выразил соболезнование Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагедией в Жамбылской области. Он отметил, что случившаяся беда болью отозвалась в сердцах всех казахстанцев.

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В числе ЧС минувшей недели и крупный пожар в Алматы с угрозой распространения на АЗС. Очевидцы сообщали о загорании сухостоя, однако пожарные предотвратили угрозу распространения огня.

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«Красную» зону не покидают регионы Казахстана, где вводятся новые ограничения из-за усиления распространения коронавируса.

Только за сутки в Казахстане выявлено 5993 заболевших коронавирусом.

Сегодня почти все регионы Казахстана находятся в «красной» зоне - города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская, Алматинская и Жамбылская, Восточно-Казахстанская области. В «зеленой» зоне Туркестанская область.

Свыше 300 случаев коронавируса за сутки выявили в Алматинской области, показатель заболеваемости КВИ на 25.08 на 100 тыс. населения составил 1911,0. Темп прироста повысился с 0,9% до 1,0%. 312 случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали в Павлодарской области. Всего в регионе 37 915 случаев КВИ, в том числе 29 661 с симптомами и 8 254 без симптомов. 20 906 случаев, или 55,1%, приходится на Павлодар. В Северо-Казахстанской области за сутки зарегистрировали 169 новых случаев инфицирования коронавирусом. За последние две недели выявлено 2 177 инфицированных. 101 пациент с коронавирусной инфекцией находится в тяжелом состоянии в Атырауской области, загруженность 52%. В отделениях реанимации лежит 101 пациент, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ, загруженность 82,1%.

Тем не менее, карантин ослабили в Карагандинской области, где с 28 августа разрешена работа в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq. Карантин смягчают и в Нур-Султане. Также продлен режим работы для всех объектов бизнеса с «Ashyq».

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В Казахстане продолжается вакцинация населения.

В столице 99,7% школьных учителей вакцинировались, учебные заведения полностью готовы к обучению в традиционном формате в условиях непростой эпидемиологической ситуации. А вот в Алматы 100% педагогов получили паспорта вакцинации - свыше 34 тысячи сотрудников организаций образования Алматы привились от коронавируса. Всего с 1 февраля первым компонентом вакцинировано 856 899 человек, вторым - 706 424. В городе функционируют 160 пунктов вакцинации, задействовано 237 прививочных бригад.

90-летний Торегельды Шарманов, президент Казахской академии питания, доктор медицинских наук, получил первую дозу вакцины против коронавируса.

Только за сутки 1 970 жителей Атырауской области привились от COVID-19. Почти 135 тысяч жителей Атырауской области полностью провакцинировались от КВИ.

Порядка 11 тысяч жителей ВКО получают вакцины от коронавируса ежедневно. Около 60% костанайцев вакцинировались. В области развернуто 2 335 инфекционных и карантинных коек.

В Северо-Казахстанской области полный курс вакцинации прошли 190 858 жителей региона. Почти 99% педагогов этого региона и 97% технического персонала получили вакцину. На всех объектах образования внедрен проект «Ashyq».

17 681 работник промышленных предприятий Акмолинской области завершил вакцинацию против коронавирусной инфекции. В Зерендинском районе, где много промпредприятий и объектов туризма, достигнут 100-процентый охват вакцинацией в некоторых учреждениях.

Мошеннические схемы продолжают разрабатывать вокруг получения паспортов вакцинации и ПЦР-тестов, невзирая на суровое наказание по закону.

Уникальный случай зафиксирован в Караганде. Умерший от КВИ «получил» вторую дозу вакцины уже после смерти. Выяснилось, что 59-летний житель Темиртау еще до госпитализации в инфекционный госпиталь имел отметку, что привит первым компонентом вакцины. Через пять дней он скончался от COVID-19, но уже на следующий день в базе появилась отметка о том, что мужчина получил второй компонент вакцины. Возбуждено уголовное дело в отношении медицинских работников.

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На минувшей неделе Президент РК Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Алматинскую область. Глава государства посетил учения «Кайсар-2021». Президенту были продемонстрированы показательные выступления сотрудников спецподразделений. Посетил ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань», где производят продукты питания с использованием инновационного оборудования и передовых технологий. Побывал на заводе ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» по производству смазочных материалов. Ознакомился с работой компании «Dolce», производящей более 160 видов изделий медицинского назначения и медикаменты.

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На прошлой неделе Казахстан участвовал в ряде значимых международных событий.

Накануне Международного дня действий против ядерных испытаний министры иностранных дел шести государств-членов ОДКБ приняли Совместное заявление «К 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона», отметив роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, Указом которого 30 лет назад был закрыт Семипалатинский ядерный полигон.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Москве, провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по проблемам региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане, а также по вопросам казахстанско-российского сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных объединений. Президент Казахстана высоко оценил состояние двусторонних отношений по всему спектру взаимодействия. Владимир Путин отметил тесные связи между двумя странами.

В МИДе РК назвали условия, при которых Казахстан будет осуществлять официальные контакты с новым правительством Афганистана. В их числе необходимость создания инклюзивного и репрезентативного правительства, уважение прав национальных меньшинств и женщин, недопущение присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, соблюдение международного права.

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На Паралимпийских играх в Токио, где нашу страну представляют 25 спортсменов, Казахстан установил исторический рекорд по медалям Паралимпийских игр – два «золота» и «серебро». За всю историю участия в Параиграх сборная РК завоевывала только по две медали - «золото» и «серебро». На этот раз парадзюдоист Темиржан Даулет, атлеты Давид Дегтярев и Ануар Сариев стали героями дня.

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В канун 30-летия Независимости Республики Казахстан и в честь 30-летия закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона в Алматы состоялась встреча с известным казахским поэтом, языковедом, политиком, противником массового применения ядерного оружия Олжасом Омаровичем Сулейменовым.

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В преддверии Дня Конституции в стране прошел ряд мероприятий.

600 человек получили ключи от квартир в Кентау. В числе новоселов дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи, социально уязвимые слои населения, госслужащие, граждане, чьи дома признаны аварийными. По программе «Нұрлы жер» 200 акмолинских семей получили жилье, среди них социально уязвимые семьи, многодетные матери, медработники.

Конституция страны и личный успех – карагандинцы рассказали о своих достижениях на онлайн-встрече, посвященной Дню Конституции РК. Среди них – победитель на выборах сельских акимов и победитель проекта «100 новых лиц Казахстана».

Достижения страны за годы Независимости обсудили в СКО - исторические вехи становления Казахстана, развитие системы образования, укрепление межконфессионального и межэтнического согласия в регионе.



