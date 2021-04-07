Взрывные работы завершены на реках Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На опасных участках рек в Акмолинской области завершены взрывные работы по рыхлению и дроблению льда в рамках противопаводковых мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

С 26 марта по 2 апреля текущего года в Акмолинской области были проведены буровзрывные работы в 10 районах и городе Кокшетау на общей площади 19 785 кв.м . При этом было использовано 3 257,7 кг взрывчатых веществ.

«Рыхление и дробление льда позволяет значительно ослабить ледовое поле и минимизировать возможность появления заторов, зажоров на реках в период пропуска паводковых вод. Взрывные работы были проведены для предупреждения заторных явлений во время весеннего ледохода и организации безаварийного пропуска паводковых вод, а также защиты населенных пунктов от подтопления при весеннем половодье 2021 года», - рассказали в ведомстве.

Местными властями принимаются все меры для безопасного прохождения весеннего периода, однако угроза подтопления некоторых населенных пунктов сохраняется. Особенно, по словам спасателей, это актуально близ столицы.

«Нужно отметить, что при ухудшении паводковой ситуации спасателями будет производиться эвакуация жителей. Для этого подготовлены 222 основных пункта приема эвакуируемых, 71 резервный пункт, 98 мест для отгона скота. А также готовы 2 733 человека, 1 292 единицы техники, 59 плавательных средств, 248 мотопомп. Заготовлено 353,5 тонн ГСМ, 15 480 тонн инертных материалов, 93 941 штук мешкотары», - добавили в ведомстве.

Как уже сообщалось ранее, в области высокий уровень подтопления наблюдается в Астраханском, Атбасарском, Аршалынском, Буландынском, Бурабайском, Ерейментауском, Зерендинском, Коргалжынском, Сандыктауском, Целиноградском районах и городе Кокшетау. Средний уровень - в районах Биржан сал, Есильском, Жаксынском, Жаркаинском и Шортандинском районах.

Напомним, для координации действий служб и формирований гражданской защиты в паводковый период в МЧС функционирует Республиканский оперативный штаб. Аналогичные штабы созданы в 8 регионах, в том числе и в Акмолинской области.

Для недопущения возможного развития неблагоприятной паводковой обстановки в Целиноградский район уже прибыла группировка сил и средств ДЧС Акмолинской области, и совместно с местными исполнительными органами проводятся необходимые работы для оказания помощи населению в паводковый период



