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Взрывные работы ведутся на реках Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
27 Марта 2023, 00:57
Взрывные работы ведутся на реках Карагандинской области Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области.

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжаются противопаводковые мероприятия. В регионе ведутся взрывные работы и рыхление льда на реках. Уже охвачено семь участков в Бухар-Жырауском районе и город Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Производятся сбросы воды из Самаркандского и Интумакского водохранилищ – с расходом 8–15 куб. м/сек.

В области завершили очистку водопропускных труб и мостов. В населенных пунктах продолжается вывоз снега, очистка каналов и арыков.

По информации РГП «Казгидромет», в конце третьей декады марта ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Жителей просят убрать снег во дворах своих домов.

Обо всех предпосылках возникновения ЧС необходимо сообщать по телефонам: 112, (8-7212) 43-36-36, 43-37-37.


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