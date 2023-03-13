Взрывные работы проводят на реках Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНОРМ - Гидрометеорологическая обстановка по Акмолинской области стабильная. На водных объектах - устойчивый ледяной покров. Реки находятся в зимнем режиме, сообщил начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Еркен Берлибеков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

«С 10 марта подрядными организациями начато проведение взрывных работ на участках 15 рек в 10 районах по ослаблению льда на площади более 20 тысяч м2. Вывезено свыше 869 тысячи м3 снега, что на 40% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В регионах заготовлено 315 тонн ГСМ, 17 тысяч тонн инертных материалов, 91 тысяча мешкотары. Работа продолжается», - отметил Еркен Берлибеков.

По его информации, ежегодное исполнение областного плана инженерной защиты позволило минимизировать угрозу подтопления в 113 населенных пунктах из 128 (в которых имеется потенциальная опасность воздействия паводковых угроз). В летний период прошлого года в 65-х населенных пунктах (15 районов, 3 города) проведены противопаводковые мероприятия.







В целях ликвидации ЧС весеннего периода в полную готовность приведены силы и средства органов и формирований гражданской защиты в количестве 2524 человек, 1124 единицы спецтехники, 258 мотопомп и 48 единиц плавсредств. В том числе местные исполнительные органы в количестве 2122 человека, 1051 единица техники (инженерной – 363 единицы, вспомогательной – 250 единиц, откачивающей – 125 единиц, эвакуационной – 313 единиц), 174 мотопомп, 38 плавсредств. В департаменте по ЧС - 402 человека, 73 единицы техники, 10 плавсредств, 84 мотопомп, выездные группировки в паводкоопасные районы: 117 человек, 29 единиц техники, 8 единиц мотолодок, 11 переносных мотопомп.

«Дополнительно предусмотрена группировка сил и средств, воинской части 5510 Нацгвардии РК в количестве 60 человек, 4 единиц техники. Также в соответствии с приказом МЧС на базе АГЗ им. М.Габдуллина МЧС РК создан сводный отряд для ликвидации ЧС из 11 сотрудников академии и 50 курсантов факультета очного обучения, 5 единиц техники. В аэропорту г. Кокшетау в режиме постоянной готовности к вылету находится вертолет Ми-171 UP-MI705 Казавиаспаса», - сказал Е. Берлибеков.

Он также сообщил, что в случае осложнения паводковой обстановки планируется передислокация сил и средств ДЧС из других районов области. Сформированы группировки сил из других областей. Силы и средства департамента к оперативному реагированию на ЧС весеннего периода готовы.