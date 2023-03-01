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Взрывные работы проведут на реке Бухтарма в ВКО

1 Марта 2023, 15:18
Взрывные работы проведут на реке Бухтарма в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В марте в районе Алтай будут проведены профилактические взрывные работы на 5 затороопасных участках реки Бухтарма по дроблению льда площадью 85 тысяч кв. м, сообщил заместитель акима района Алтай Восточно-Казахстанской области Сергей Охременко.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«На сегодня уже проведены мероприятия по очистке 78 водопропускных сооружений, мостов отводных каналов, арычных систем протяженностью 3000 метров в поселке Зубовск, селах Соловьево, Малеевск, Снегирево, Тургусун», - сказал С.Охременко на брифинге региональной службы коммуникаций.

На эти цели из резерва акима области выделен 151 млн тенге,

Сначала февраля, согласно распоряжению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, в регионе введен режим повышенной готовности к паводковому периоду.

В зоне риска в паводковый период оказались такие районы, как Алтай, Глубоковский, Уланский, Шемонаихинский, Тарбагатайский, Катон-Карагайский и Зайсанский.


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