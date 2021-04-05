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Взрывные работы продолжаются в ВКО

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Апреля 2021, 11:34
Взрывные работы продолжаются в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках противопаводковых мероприятий в Восточно-Казахстанской области продолжаются взрывные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент по ЧС.

«Операции по подрыву льда на этот раз прошли в Бескарагайском районе в селе Кривинке. Спасатели ДЧС ВКО тем самым обеспечивают безопасный пропуск воды. Всего было использовано 1000 кг взрывчатых веществ, площадь дробления льда составила 30000 кв.м.», - сообщили в департаменте по ЧС.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день в Восточном Казахстане отработаны все 18 затороопасных участков. Общая площадь дробления составила 165 091,7 квадратных метров.

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