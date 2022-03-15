Взрывные работы по рыхлению снега начали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Департамент по ЧС Карагандинской области начал взрывные работы по рыхлению снега. На сегодняшний день они проведены на четырёх участках реки Нуры – в посёлке Ботакара, сёлах Петровка, Жастлек и Первое Мая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как проходит подготовка к паводку, обсудили на очередном заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством акима области Жениса Касымбека.

Паводковая ситуация в Карагандинской области остаётся стабильной. Все водоёмы находятся в зимнем режиме. Запасы воды в бассейнах рек на 28% ниже нормы, отметили в филиале Казгидромета. При этом в регионе с 1 по 14 марта выпало 15 мм снега. Это 100% месячной нормы.

С 21 марта совместно с ДЧС будет проведено финальное измерение снега.

«По данным космомониторинга, 68% территории области на сегодня покрыто снегом. Вскрываются северо-восточные и южные границы региона. Казгидромет сообщает, что объём запасов влаги в бассейнах рек Нура, Шерубай-Нура, Сарысу, Кенгир, Токырауын на 10–45% ниже среднего многолетнего значения», – говорит руководитель ДЧС Мурат Катпанов.

Проводятся санитарные сбросы воды из Самаркандского и Интумакского водохранилищ. С приходом талых вод начнутся полноценные сбросы на всех водохранилищах.

Особое внимание уделено дорогам. Очищено 320 мостов и 3 673 водопропускные трубы. На контроль взяты 69 паводкоопасных участков автодорог областного и районного значения. В готовность полностью приведены водопропускные трубы на трассах республиканского значения.

Проведена ревизия запасов материально-технических средств и инертных материалов.

Департаментом по ЧС подготовлено более 80 единиц специальной, высокопроходимой и инженерной техники, в том числе для перевозки и эвакуации населения, болотоходы-вездеходы, плавсредства, мотопомпы. В паводкоопасных регионах личный состав оснащён гидрокостюмами.

Женис Касымбек дал поручение до 20 марта все недочёты устранить. Обеспечить максимальную готовность гидросооружений к безаварийному пропуску паводковых вод. Взять на особый контроль реконструируемые участки автодорог и проверить состояние готовности поселковых дорог, чтобы у населения не было проблем с транспортным сообщением. При этом глава региона призвал акимов не быть сторонними наблюдателями.

«Наша основная задача – обеспечить безопасность жителей, защиту территорий хозяйствующих субъектов, объектов жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры. По возможности не допустить либо максимально снизить объём материального ущерба. Спрос будет с каждого», – подчеркнул аким области.