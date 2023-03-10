Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Взрывные работы начались на реке Бухтарма

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Марта 2023, 11:09
Взрывные работы начались на реке Бухтарма Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году снега в районе Алтай выпало больше 1 метра, что около нормы. Между тем в зону возможного подтопления попадают 12 населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

С целью минимизации рисков подтопления в районе проводится большая работа: отсыпка дамб, очистка водоотводных каналов, мостов, арыков, водопропускных труб. Вывезено 30,4 тысячи кубометров снега.

«На реке Бухтарма начались взрывные работы по дроблению льда. Сегодня лед взрывали вблизи села Тургусун на площади 20 000 квадратных метров. В течение еще 4 дней взрывные работы на реке пройдут вблизи сел Малеевск, Богатырево, Быково и поселка Зубовск», - проинформировали в ДЧС области.

photo

Населению спасатели рекомендуют активно готовиться к половодью и проводить очистку прилегающей к домам территории, арыков от снега и мусора, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение талых вод и предотвратить подтопления жилых домов и надворных построек.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить «112».


Восточно-Казахстанская область   Паводок   ДЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике