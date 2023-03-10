Взрывные работы начались на реке Бухтарма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году снега в районе Алтай выпало больше 1 метра, что около нормы. Между тем в зону возможного подтопления попадают 12 населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

С целью минимизации рисков подтопления в районе проводится большая работа: отсыпка дамб, очистка водоотводных каналов, мостов, арыков, водопропускных труб. Вывезено 30,4 тысячи кубометров снега.

«На реке Бухтарма начались взрывные работы по дроблению льда. Сегодня лед взрывали вблизи села Тургусун на площади 20 000 квадратных метров. В течение еще 4 дней взрывные работы на реке пройдут вблизи сел Малеевск, Богатырево, Быково и поселка Зубовск», - проинформировали в ДЧС области.





Населению спасатели рекомендуют активно готовиться к половодью и проводить очистку прилегающей к домам территории, арыков от снега и мусора, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение талых вод и предотвратить подтопления жилых домов и надворных построек.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить «112».