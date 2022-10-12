Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область
Взрывного устройства в школе не обнаружено - ДП Атырауской области
12 Октября 2022, 17:47

Взрывного устройства в школе не обнаружено - ДП Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Взрывного устройства, которое, якобы, заложили в одной из школ города Атырау, не обнаружено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в ходе осмотра здания школы №2 имени Нажимеденова, никаких взрывных устройств не обнаружено. В настоящее время ведется работа по установлению автора сообщения о «бомбе», размещенного в социальных сетях.
«За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено уголовное наказание по статье 273 Уголовного кодекса РК»,- напомнили в пресс-службе департамента полиции региона.

Как ранее сообщалось, почти 900 человек эвакуировали из атырауской школы из-за сообщения о бомбе. Затем «заминированную» в Атырау школу перевели на дистанционное обучение.


Новости по теме
Один человек погиб из-за обрыва троса лифта в Петропавловске
Вылетавшего в Грузию пассажира с чемоданом валюты задержали в Атырау
Строительство школы на 600 мест завершено в Атырау
Читайте также
Жители Астаны отдали 45 млн тенге мошеннице в надежде получить госжилье
Один человек погиб из-за обрыва троса лифта в Петропавловске
Полицейский из Жетысу завоевал «золото» на Кубке мира по универсальному бою
Более 100 кг рогов сайги изъято в Алматинской области
Опасный скриншот: петропавловцы предупреждают о новом виде мошенничества
Грузчика аэропорта Актау задержали за кражу золотых изделий
Качество воды в трансграничной реке Кигач проверили атырауские экологи
Парк скорой помощи в Атырау пополнился 20 новыми машинами
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив