Взрывное устройство в здании «Астана Опера» не обнаружено - полиция
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции столицы прокомментировали информацию о возможно заложенном взрывном устройстве в здании театра «Астана Опера», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как ранее сообщили в пресс-службе театра, все зрители и коллектив были эвакуированы из здания после сообщения о возможном взрывном устройстве, заложенном в здании «Астана Опера».
«29 декабря текущего года в 11.25 на пульт 102 от службы безопасности театра «Астана Опера» поступил вызов о том, что в здании у 30-летнего мужчины в сумке обнаружен подозрительный предмет. На место выехали специальные службы. Находящиеся в театре люди были эвакуированы. Взрывное устройство не обнаружено», - прокомментировали в ДП полиции Нур-Султана.
По данному факту, как уточнили в полиции, проводится проверка.
- «Астана Опера» может быть заминирована
- Сколько пунктов вакцинации от КВИ работает в Нур-Султане
- Как будут работать медорганизации в новогодние праздники в столице
- Сколько человек попало в реанимацию из-за коронавируса в столице
- Разрешается ли проведение частных новогодних утренников с приглашением аниматоров
- Циркулирует ли «дельта плюс» штамм коронавируса в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана