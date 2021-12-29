Взрывное устройство в здании «Астана Опера» не обнаружено - полиция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции столицы прокомментировали информацию о возможно заложенном взрывном устройстве в здании театра «Астана Опера», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщили в пресс-службе театра, все зрители и коллектив были эвакуированы из здания после сообщения о возможном взрывном устройстве, заложенном в здании «Астана Опера».

«29 декабря текущего года в 11.25 на пульт 102 от службы безопасности театра «Астана Опера» поступил вызов о том, что в здании у 30-летнего мужчины в сумке обнаружен подозрительный предмет. На место выехали специальные службы. Находящиеся в театре люди были эвакуированы. Взрывное устройство не обнаружено», - прокомментировали в ДП полиции Нур-Султана.

По данному факту, как уточнили в полиции, проводится проверка.