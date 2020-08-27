Взрывное устройство в здании акимата Семея не обнаружено

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в здании акимата взрывное устройство не обнаружено, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В ведомстве рассказали, что в 17:00 часов по ранее поступившему сообщению о взрывчатом веществе в административном здании акимата завершены оперативно-розыскные мероприятия.

«Поводов для беспокойств нет. Взрывчатых веществ специалистами не обнаружено», - отметили в полиции.

Отметим, что в УП Семея начато досудебное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного по статье 273 УК РК - заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, что сегодня днем поступил анонимный телефонный звонок о том, что в здании городского акимата заложено взрывное устройство.