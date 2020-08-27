Взрывное устройство в здании акимата Семея не обнаружено
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в здании акимата взрывное устройство не обнаружено, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.
В ведомстве рассказали, что в 17:00 часов по ранее поступившему сообщению о взрывчатом веществе в административном здании акимата завершены оперативно-розыскные мероприятия.
«Поводов для беспокойств нет. Взрывчатых веществ специалистами не обнаружено», - отметили в полиции.
Отметим, что в УП Семея начато досудебное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного по статье 273 УК РК - заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Напомним, что сегодня днем поступил анонимный телефонный звонок о том, что в здании городского акимата заложено взрывное устройство.
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