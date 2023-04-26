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Взрывное устройство ищут в атырауском университете

Автор:  
Виктор Сутягин
26 Апреля 2023, 12:30
Взрывное устройство ищут в атырауском университете

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау спецслужбы проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции региона, такое сообщение поступило сегодня в экстренные службы. Занятия были прерваны, а студенты и преподаватели экстренно эвакуированы из всех корпусов учебного заведения.

Более точная информация будет предоставлена после завершения проверки.

В департаменте по ЧС области сообщили, что поиски взрывного устройства ведутся совместно с ДКНБ.

Ранее проверялось сообщение о заложенной в атырауском колледже бомбе. Информация оказалась ложной.


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