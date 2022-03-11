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Взрывать лед на реках начали в ВКО

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Марта 2022, 18:18
Взрывать лед на реках начали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области проводятся превентивные меры по дроблению льда на реках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«11 марта в поселке Зубовск района Алтай в целях предотвращения ледовых заторов на реке Бухтарма проведены взрывные работы на площади 17829 кв.м. Использовано 1238 кг взрывчатых веществ. Для безопасности были задействованы спасатели ДЧС ВКО, местные исполнительные органы и сотрудники полиции», - сообщили в ДЧС.

По информации ведомства, на сегодняшний день в Восточном Казахстане отработано 6 затороопасных участков. Общая площадь дробления составила 52110 квадратных метров.


Восточно-Казахстанская область   Паводок   ДЧС  
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