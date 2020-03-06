Взрывать лед на реках будут в семи районах Восточного Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области высока вероятность подтоплений населенных пунктов, расположенных в бассейнах рек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

По данным ДЧС в зоне риска река Бухтарма, Тургусун в районе Алтай, Уба в Шемонаихинском и Бородулихинском районах, Глубочанка и Ульба в Глубоковском районе, а также высока вероятность формирования склоновых потоков с горной местности в Урджарском и Кокпектинском районах. В связи с этим, во всех городах и районах проводятся противопаводковые работы.

«В настоящий момент ведется очистка мостов и водопропускных труб на республиканских и областных дорогах. Вывезено более 816,5 тыс. кубометров снега. Заготовлено 79,6 тыс. штук мешкотары и 4,5 тыс. тонн инертных материалов. Для предотвращения ледовых заторов проводятся профилактические взрывы на реках. В целом, в регионе профилактические работы по рыхлению льда запланированы в семи районах на 21 участке», — пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Отметим, что взрывные работы уже проведены в Шемонаихинском и Бородулихинском районах . В районе автомобильного моста г. Шемонаиха дробили лед на площади 2900 кв. м, в селах Верх-Уба и Убинка на площади 7040 кв. м., в с. Красный Яр Бородулихинского района - на площади 580 кв.м.

В дальнейшем будут проведены работы в Бескарагайском, Курчумском, Катон-Карагайском районах, районе Алтай и на окраинах города Семей.



