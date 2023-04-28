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Взрыв в Жанаозене: в больнице скончались еще двое пострадавших

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Апреля 2023, 14:39
Взрыв в Жанаозене: в больнице скончались еще двое пострадавших

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ – В результате взрыва в Жанаозене погибли 46- и 51-летние мужчины, доставленные в реабилитационную областную больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, врачи не смогли спасти пострадавших. Их состояние было очень тяжелым. Мы выражаем соболезнования родным и близким»,- говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

Также в АО НК «КазМунайГаз» сообщили, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.

По словам начальника управления государственного пожарного контроля МЧС РК Ерлана Турегелдиева, о взрыве газового баллона в жилом доме в городе Жанаозене речи не идет.


Происшествия   Здравоохранение   Мангистауская область  
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