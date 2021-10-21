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    13:46, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Взрыв в ресторане Китая: более 30 человек пострадали, есть погибший

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    ШЭНЬЯН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и еще 33 получили ранения в результате взрыва в ресторане в китайском городе Шэньян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

    По данным местных властей, взрыв произошел около 8:20 утра в четверг по местному времени в ресторане на улице Тайюаньнань в районе Хэпин. Город Шэньян является столицей провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

    Причины взрыва выясняются.




    Теги:
    Китай Происшествия, ЧС Видео Происшествия Мировые новости Взрыв
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