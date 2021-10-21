13:46, 21 Октябрь 2021 | GMT +6
Взрыв в ресторане Китая: более 30 человек пострадали, есть погибший
ШЭНЬЯН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и еще 33 получили ранения в результате взрыва в ресторане в китайском городе Шэньян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.
По данным местных властей, взрыв произошел около 8:20 утра в четверг по местному времени в ресторане на улице Тайюаньнань в районе Хэпин. Город Шэньян является столицей провинции Ляонин на северо-востоке Китая.
Причины взрыва выясняются.