Взрыв в ресторане Китая: более 30 человек пострадали, есть погибший

ШЭНЬЯН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и еще 33 получили ранения в результате взрыва в ресторане в китайском городе Шэньян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным местных властей, взрыв произошел около 8:20 утра в четверг по местному времени в ресторане на улице Тайюаньнань в районе Хэпин. Город Шэньян является столицей провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Причины взрыва выясняются.