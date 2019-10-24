Взрыв в Павлодаре: Собственником бокса является физическое лицо - ДЧС

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре продолжают разбирать завалы после взрыва автоцистерны в Павлодаре, где погиб человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Собственником бокса является физическое лицо», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области корреспонденту МИА «Казинформ».

Работы по разбору завалов продолжаются, отметили спасатели.

«В ликвидации задействованы 30 человек личного состава и семь единиц техники ДЧС Павлодарской области», - добавили в пресс-службе департамента.

«Сотрудниками полиции произведено оцепление территории бокса», - подытожили в ведомстве.

Напомним, 23 октября в Павлодаре взорвалась автоцистерна в боксе по ул. Транспортная. По прибытии пожарных и спасательных подразделений установлено, что в результате взрыва произошло обрушение кровли, а также возгорание автоцистерны на площади 8 кв.м. Спасатели незамедлительно приступили к разбору конструкций и тушению пожара. Из-под завалов извлекли пострадавшего и тело мужчины.