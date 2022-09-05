Взрыв в оружейном в Костанае: стали известны имена погибших

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Взрыв и пожар, случившийся 3 сентября в «Оружейной Палате» в Костанае, унес жизни 4 человек. Сегодня стали известны имена погибших и некоторые подробности произошедшего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«3 сентября в Костанае в магазине «Оружейная палата» в крыле туристического отдела произошел взрыв, перешедший в сильнейший пожар. Обрушились кровля и перекрытие. Здание выгорело полностью. Очевидно, что ни охотничий порох, ни другой товар магазина не могли послужить причиной такого мощного взрыва. На сегодня обстоятельства происшествия выясняются, ведется следствие. К огромному сожалению, пострадали сотрудники и посетители «Оружейной палаты», — отмечается в Instagram магазина.

Здесь же были опубликованы фотографии и имена погибших. Ими оказалось продавцы-консультанты Ефимов, Александр Неводничий, Темирлан Мурзабеков и оружейный мастер Вячеслав Кравченко.

«Аварийно-спасательные работы длились 15 часов. Медицинская помощь была оказана восьми пострадавшим. Пятеро посетителей магазина, продавец-консультант Некрасов Никита Юрьевич и кассир Дужик Светлана Владиславовна находятся на амбулаторном лечении. Директор Бескровный Сергей Васильевич в тяжелом состоянии находится в реанимации»,- добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что при тушении пожара в оружейном магазине в Костанае в городскую больницу госпитализировали в тяжелом состоянии директора магазина с 50% ожогами тела. Под завалами обнаружили тела двух мужчин, личность которых устанавливается/