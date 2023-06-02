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    13:10, 02 Июнь 2023 | GMT +6

    Взрыв в оружейном магазине в Костанае: директору огласили приговор

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае оглашен приговор по делу о взрыве в «Оружейной палате», где пострадали несколько человек. Директор приговорен к пяти годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Суд приговорил Бескровного Сергея Васильевича признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением право занимать руководящие должности»,- сообщили в суде.

    Отбывать наказание Бескровный будет в учреждении минимальной безопасности. Он взят под стражу в зале суда.

    В сентябре прошлого года произошел крупный пожар в оружейном магазине в Костанае.

    В результате взрыва и пожара, случившихся 3 сентября в «Оружейной Палате» в Костанае, погибло 4 человека, пострадали 7 человек.


    Теги:
    Суды Взрыв Костанай Костанайская область для mail.ru Правоохранительные органы
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