13:10, 02 Июнь 2023 | GMT +6
Взрыв в оружейном магазине в Костанае: директору огласили приговор
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае оглашен приговор по делу о взрыве в «Оружейной палате», где пострадали несколько человек. Директор приговорен к пяти годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Суд приговорил Бескровного Сергея Васильевича признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением право занимать руководящие должности»,- сообщили в суде.
Отбывать наказание Бескровный будет в учреждении минимальной безопасности. Он взят под стражу в зале суда.
В сентябре прошлого года произошел крупный пожар в оружейном магазине в Костанае.
В результате взрыва и пожара, случившихся 3 сентября в «Оружейной Палате» в Костанае, погибло 4 человека, пострадали 7 человек.