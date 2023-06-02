Взрыв в оружейном магазине в Костанае: директору огласили приговор

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае оглашен приговор по делу о взрыве в «Оружейной палате», где пострадали несколько человек. Директор приговорен к пяти годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Суд приговорил Бескровного Сергея Васильевича признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением право занимать руководящие должности»,- сообщили в суде.

Отбывать наказание Бескровный будет в учреждении минимальной безопасности. Он взят под стражу в зале суда.

В сентябре прошлого года произошел крупный пожар в оружейном магазине в Костанае.

В результате взрыва и пожара, случившихся 3 сентября в «Оружейной Палате» в Костанае, погибло 4 человека, пострадали 7 человек.