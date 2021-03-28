Взрыв в одном из жилых домов произошёл в Лисаковске из-за утечки газа

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Лисаковске в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв, в результате которого разрушена стена между двумя квартирами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Причиной утечки газа и последующего взрыва стала халатность хозяев квартиры и оставление без присмотра готовящейся еды на плите.

«По прибытию на место происшествия установлено, что по вышеуказанному адресу произошел пожар на кухне на площади 3 квадратных метров. Возгорание произошло в результате оставленной на кухонной плите готовящейся еды и воды без присмотра, в результате чего произошла утечка газа, с последующим хлопком газовоздушной смеси. Разрушена гипсовая стена на площади 13 квадратных метров между двумя соседними квартирами», - прокомментировали в ДЧС области.





В момент хлопка в жилом помещении находился 27-летний сын хозяйки квартиры. В соседней квартире находились трое взрослых жильцов и новорожденный десятимесячный ребенок. Жертв и пострадавших нет.

«Подводящие трубы газопровода без повреждений. Сотрудниками газовой службы отключена подача газа только в квартире, где произошел хлопок», - заключили в ведомстве.