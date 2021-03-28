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    14:07, 28 Март 2021 | GMT +6

    Взрыв в одном из жилых домов произошёл в Лисаковске из-за утечки газа

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Лисаковске в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв, в результате которого разрушена стена между двумя квартирами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

    Причиной утечки газа и последующего взрыва стала халатность хозяев квартиры и оставление без присмотра готовящейся еды на плите.

    «По прибытию на место происшествия установлено, что по вышеуказанному адресу произошел пожар на кухне на площади 3 квадратных метров. Возгорание произошло в результате оставленной на кухонной плите готовящейся еды и воды без присмотра, в результате чего произошла утечка газа, с последующим хлопком газовоздушной смеси. Разрушена гипсовая стена на площади 13 квадратных метров между двумя соседними квартирами», - прокомментировали в ДЧС области.


    В момент хлопка в жилом помещении находился 27-летний сын хозяйки квартиры. В соседней квартире находились трое взрослых жильцов и новорожденный десятимесячный ребенок. Жертв и пострадавших нет.

    «Подводящие трубы газопровода без повреждений. Сотрудниками газовой службы отключена подача газа только в квартире, где произошел хлопок», - заключили в ведомстве.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Костанайская область Видео Происшествия
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