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Взрыв в многоэтажке Киева: трое человек погибли, судьба двоих остается неизвестной

22 Июня 2020 15:15
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Взрыв в многоэтажке Киева: трое человек погибли, судьба двоих остается неизвестной

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Поисково-спасательные работы на месте взрыва в многоэтажке Киева проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления еще двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

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«По состоянию на 9:00 участь двух мужчин, 1976 и 1967 годов рождения, остается неизвестной. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления людей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на месте чрезвычайной ситуации найдено 3 погибших людей (2 женщин, 1943 и 1974 годов рождения, и мужчины, 1991 года рождения), 5 человек травмированы.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 часов в Дарницком районе Киева, по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в одной из частных квартир прогремел взрыв, в результате чего произошел обвал междуэтажных перекрытий.

По факту взрыва прокуратура Киева открыла уголовное производство по части второй статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

Людей из дома, где произошел взрыв, временно поселят в интернате.


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#Происшествия   #Украина  
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