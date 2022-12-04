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Взрыв в квартире Актау: мужчину без руки доставили в реанимацию

4 Декабря 2022, 22:08
Взрыв в квартире Актау: мужчину без руки доставили в реанимацию

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Взрыв произошел в актауской квартире. Мужчине оторвало руку. Пострадавший находится в реанимации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщают жители дома № 46 в 27 микрорайоне, где и произошел вчерашний инцидент, в обеденное время в одной из квартир раздался сильный грохот. От взрывной волны вылетели окна.

В результате происшествия, по словам очевидцев, пострадал мужчина, который проживал в этой квартире, он лишился руки.

В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы сообщили, что с места взрыва был доставлен мужчина 1988 года рождения. Он находится в реанимационном отделении.

Более подробную информацию пообещали предоставить в понедельник.

Со слов жильцов дома № 46, пострадавший мужчина является действующим военнослужащим. В квартире проживает со своей семьей.


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