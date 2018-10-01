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Взрыв в Керчи: возбуждено уголовное дело по статье «теракт»

17 Октября 2018 17:34 187
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Взрыв в Керчи: возбуждено уголовное дело по статье «теракт»

КЕРЧЬ. КАЗИНФОРМ - По факту взрыва в политехническом колледже в Керчи возбуждено уголовное дело по статье «теракт», передает ТАСС.

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Взрыв в Керчи: по предварительной информации погибли 10 человек

По информации Следственного комитета , взрывное устройство, сработавшее в керченском политехническом колледже, было начинено металлическими предметами.

По предварительной информации, 10 человек погибли, более 20 госпитализированы.

Появились первые кадры с места взрыва.

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Ключевые слова: Видео, Происшествия,
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