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Взрыв в Керчи: возбуждено уголовное дело по статье «теракт»
17 Октября 2018 17:34 187
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КЕРЧЬ. КАЗИНФОРМ - По факту взрыва в политехническом колледже в Керчи возбуждено уголовное дело по статье «теракт», передает ТАСС.
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По информации Следственного комитета , взрывное устройство, сработавшее в керченском политехническом колледже, было начинено металлическими предметами.
По предварительной информации, 10 человек погибли, более 20 госпитализированы.
Появились первые кадры с места взрыва.
Ключевые слова: Видео, Происшествия,
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