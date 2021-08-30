Взрыв в Кабуле был вызван ракетным ударом по террористу-смертнику - СМИ

КАБУЛ. ВВС - КАЗИНФОРМ - Стало известно, что взрыв в Кабуле был вызван ракетным ударом, целью которого был террорист-смертник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.Article share tools

Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на «Талибан» (запрещен в РК) сообщило, что американцы нанесли ракетный удар по террористу-смертнику в автомобиле, который хотел совершить нападение на аэропорт Кабула.

Напомним, сегодня в районе аэропорта Кабула прогремел взрыв.

Источник Би-би-си в министерстве здравоохранения сообщил, что взрыв, вероятно, был вызван ракетным ударом. По его данным, ракета ударила в дом возле аэропорта, однако сам аэропорт не был затронут. Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников сообщает, что ракетный удар был нанесен военными США.







