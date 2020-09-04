Взрыв в центре Тбилиси: один человек погиб, трое пострадали

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - Один человек погиб, трое пострадали при взрыве в центре Тбилиси. Об этом сообщили в МВД Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия».

Взрыв произошел сегодня днем в клубе Dejavu на улице Костава. В помещении проводились ремонтные работы. По предварительным данным, при монтаже сплит-системы взорвался кислородный баллон.

При взрыве один человек погиб, трое были доставлены в больницы с различными травмами. Среди пострадавших двое рабочих, проводивших ремонтные работы, а также менеджер клуба.

Взрывной волной в близлежащих домах выбило окна. Обломки разбросало на несколько десятков метров, повреждены как минимум два автомобиля, припаркованных близ кинотеатра «Амирани».

На месте происшествия мобилизованы полицейские, бригады пожарных-спасателей и врачи скорой помощи. Периметр оцеплен. Автомобильное движение на улице Костава ограничено.

В газораспределительной компании Tbilisi Energy уже исключили, что взрыв с использованием газа.

«Помещение, где произошел взрыв, не зарегистрировано в качестве абонента Tbilisi Energy, и газ туда не подается», — сказано в заявлении компании.





МВД в связи с произошедшим начало следствие по части 2 статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека.