Взрыв в центре Киева: полиция назвала главную версию

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Основной версией взрыва на улице Пушкинской в Киеве следствие считает неосторожное обращение с гранатой. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

«Основной версией остается неосторожное обращение с гранатой», - сказал Крищенко.

Крищенко добавил, что погибшие в результате взрыва были знакомы между собой. Они общались возле офиса на улице Пушкинской, где прогремел взрыв.

Отмечается, что есть свидетели, а также записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил, и у них ни с кем конфликтов не было.

«Мы провели осмотр места происшествия и офисного помещения, где обнаружили остатки алкогольных напитков. Также по месту проживания одного из погибших во время обыска мы обнаружили и изъяли запал от боевой гранаты», - сообщил Крищенко.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

По информации Укринформа, поздно вечером 22 октября на улице Пушкинский прогремел взрыв. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.

Правоохранители обнаружили двух мужчин без признаков жизни, а также раненую девушку, которая была госпитализирована. Позже полиция установила личности обоих погибших.

Один из погибших - 1966 года рождения, проходил службу на Донбассе (с 2014 года), другой – охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

По данным СМИ, в результате взрыва на Пушкинской погиб участник АТО Виктор Дегтярев «Сэнсэй» и охранник офисного здания Михаил Никитин.