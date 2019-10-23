+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 15 °С
USD 389.75 EUR 434.26
RUB 6.12 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Взрыв в центре Киева: полиция назвала главную версию

23 Октября 2019 15:55
Поделиться:
Взрыв в центре Киева: полиция назвала главную версию

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Основной версией взрыва на улице Пушкинской в Киеве следствие считает неосторожное обращение с гранатой. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

Новости по теме

Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность
Верховная Рада Украины предварительно одобрила отмену депутатской неприкосновенности 29 человек после свадьбы попали в больницу с отравлением в Украине Украинцы сегодня выбирают Верховную Раду

«Основной версией остается неосторожное обращение с гранатой», - сказал Крищенко.

Крищенко добавил, что погибшие в результате взрыва были знакомы между собой. Они общались возле офиса на улице Пушкинской, где прогремел взрыв.

Отмечается, что есть свидетели, а также записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил, и у них ни с кем конфликтов не было.

«Мы провели осмотр места происшествия и офисного помещения, где обнаружили остатки алкогольных напитков. Также по месту проживания одного из погибших во время обыска мы обнаружили и изъяли запал от боевой гранаты», - сообщил Крищенко.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

По информации Укринформа, поздно вечером 22 октября на улице Пушкинский прогремел взрыв. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.

Правоохранители обнаружили двух мужчин без признаков жизни, а также раненую девушку, которая была госпитализирована. Позже полиция установила личности обоих погибших.

Один из погибших - 1966 года рождения, проходил службу на Донбассе (с 2014 года), другой – охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

По данным СМИ, в результате взрыва на Пушкинской погиб участник АТО Виктор Дегтярев «Сэнсэй» и охранник офисного здания Михаил Никитин.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Украина,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив