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Взрыв в Бейруте: Число жертв возросло до 113

Автор:  
Раушан Конырбаева
5 Августа 2020, 22:01
Взрыв в Бейруте: Число жертв возросло до 113

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - Ливанские спасатели продолжают поиски выживших среди искореженных обломков зданий после разрушительного взрыва, который произошел во вторник в порту Бейрута. В результате трагедии погибли 113 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Более 4000 человек получили ранения, десятки тысяч остались без крова в результате взрыва. Сообщается, что взрыв сотряс здания на средиземноморском острове Кипр, примерно в 160 км от порта.

По словам чиновников, взрыв произошел на складе в порту Бейрута, в котором в небезопасных условиях хранились огромные запасы взрывоопасных материалов.

Взрыв был самым мощным за всю историю Бейрута, города, который до сих пор восстанавливается после гражданской войны, закончившейся три десятилетия назад. Более того, Ливан в последние месяцы переживает острый экономический кризис, еще более усугубившийся из-за эпидемии Covid-19.

В своем обращении к народу Президент Мишель Аун сказал, что правительство «твердо намерено расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности».

Как сообщили Reuters источники в министерстве, кабинет распорядился поместить под домашний арест сотрудников порта, занимающихся хранением и охраной материалов с 2014 года. Кабинет также объявил двухнедельное чрезвычайное положение в Бейруте.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования и просил передать слова поддержки родным и близким погибших в результате трагических событий в порту Бейрута, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Учитывая, что взрывной волной был причинен ущерб зданию дипломатической миссии Казахстана, и легкое ранение получил ее сотрудник, Президент Казахстана обратился к Мишелю Ауну с просьбой принять меры по обеспечению безопасности наших граждан (более 200 человек), находящихся в Бейруте.


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