Взрыв в автобусе в Воронеже: 16 пострадавших, одна женщина скончалась

ВОРОНЕЖ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Количество пострадавших при взрыве газового оборудования в маршрутке в Воронеже выросло до 16, они доставлены в больницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом ТАСС сообщил представитель центра медицины катастроф.

«Предварительно 16 пострадавших. 13 человек находятся в БСМП №1. Состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых - средней степени тяжести, двоих - ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в результате взрыва находится в крайне тяжелом состоянии, ей оторвало голени. Позже она скончалась в реанимации. Двоих пострадавших доставили в ожоговый центр.

Всего в момент взрыва в автобусе находились 35 человек, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов.

«Все сидячие места были заняты», - сказал он.

На место выехали семь бригад скорых. ЧП произошло в центре города. В результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано. Профильные службы обследуют транспорт, отрабатывается несколько версий произошедшего.

Информация об обстоятельствах произошедшего и состоянии пострадавших уточняется.

​​