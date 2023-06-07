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Взрыв в Астане прокомментировали в МЧС

Автор:  
Анеля Касымова
7 Июня 2023, 14:28
Взрыв в Астане прокомментировали в МЧС Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астанчане услышали взрыв в районе улицы Кажымукана. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям объяснили, что произошел хлопок газовоздушной смеси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным официального представителя МЧС Руслана Иманкулова, в 12:57 в районе Алматы по улице Кажымукана, 1, на территории кафе «Ренессанс» горели две летние беседки. Подразделения столичного департамента по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место. В 13:13 пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров.

«Информация по взрыву газового баллона не подтверждается, произошел хлопок газовоздушной смеси. Жертв и пострадавших нет», - сообщил Руслан Иманкулов.

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Астана   Происшествия   МЧС  
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