Взрыв в Актау: никто в больницу не поступал

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - После взрыва в Актау на данный момент никто не нуждается в медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного акимата.

«После взрыва никто в больницу не поступал. Просим доверять только официальной информации. Мы находимся на месте происшествия, даем всю связанную с ЧП информацию», - говорится в распространенном официальном сообщении акимата.

Как сообщалось, взрыв произошел в Актау. в социальных сетях появились фото и видео взрыва. В департаменте по ЧС информации о происшествии подтвердили. На месте происшествия работают семь единиц техники и 22 сотрудника Актауской городской пожарной службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, 11 единиц техники и 25 сотрудников областного департамента полиции.



