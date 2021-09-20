Взрыв в Афганистане: погибли два мирных жителя

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - В городе Джелалабад на востоке подконтрольного движению «Талибан» Афганистана прогремел взрыв, погибли два мирных жителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Как сообщили в Государственной больнице Джелалабада, в пятом регионе города взорвался автомобиль сил «Талибана».

По словам очевидцев, в результате взрыва ранены более пяти человек, включая талибов. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группировка.

Накануне в результате теракта в Джелалабаде погибли два человека.

Тем самым за последние два дня в Джелалабаде, считающемся оплотом террористов ДАИШ (запрещено в Казахстане и многих других странах - прим.) в Афганистане, совершены два теракта.