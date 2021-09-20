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    21:03, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Взрыв в Афганистане: погибли два мирных жителя

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    КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - В городе Джелалабад на востоке подконтрольного движению «Талибан» Афганистана прогремел взрыв, погибли два мирных жителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Как сообщили в Государственной больнице Джелалабада, в пятом регионе города взорвался автомобиль сил «Талибана».

    По словам очевидцев, в результате взрыва ранены более пяти человек, включая талибов. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группировка.

    Накануне в результате теракта в Джелалабаде погибли два человека.

    Тем самым за последние два дня в Джелалабаде, считающемся оплотом террористов ДАИШ (запрещено в Казахстане и многих других странах - прим.) в Афганистане, совершены два теракта.


    Теги:
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