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Взрыв произошел вблизи места выступления премьера Японии

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Апреля 2023, 10:33
Взрыв произошел вблизи места выступления премьера Японии Фото: Kyodo

ТОКИО. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Громкий взрыв раздался в субботу вблизи зоны проведения публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме на западе страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал NHK, глава правительства был эвакуирован и доставлен в полицейское управление Вакаямы, ему ничего не угрожает.

Неизвестный перед выступлением Кисиды кинул предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету, который затем взорвался. Во время инцидента глава правительства разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии на дополнительных выборах в нижнюю палату парламента. После броска нападавший был задержан сотрудниками службы безопасности до того момента, как прогремел взрыв.

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, уточняет NHK. Отмечается, что на момент происшествия там собрались несколько сотен человек.

Спустя некоторое время агентство Kyodo сообщило, что Кисида покинул полицейское управление. Премьер намерен продолжить запланированные публичные выступления, уточнило агентство.

Реакция властей

Правящая Либерально-демократическая партия Японии осудила инцидент со взрывом, сообщил журналистам генсек партии Тосимицу Мотэги.

«Мы решительно осуждаем произошедшее. Крайне прискорбно, что этот инцидент случился в период избирательной кампании на выборах, которые являются основой демократии», - передает слова Мотэги агентство Kyodo.

В июле 2022 года бывший военный моряк Тэцуя Ямагами выстрелом в спину убил экс-премьера Японии Синдзо Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц Нары на юго-западе главного японского острова Хонсю. Он использовал при этом многоствольное стрелковое устройство, которое сам сделал и тщательно испытал. Стрелявший был схвачен и арестован охраной убитого политика на месте преступления.



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