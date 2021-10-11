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    14:48, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Взрыв произошел в школьной котельной в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В селе Тасарык Казалинского района Кызылординской области взорвалась паровая котельная школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Это случилось сегодня приблизительно в 6 часов утра в сельской школе №238. Пострадавших нет.

    «На место происшествия прибыли районный аким Мухтар Оразбаев и его заместители, представители районного управления образования и отдела по чрезвычайным ситуациям. Ситуация взята на строгий контроль. На месте происшествия работает специально созданная рабочая группа. Выявляются причины случившегося. Для непрерывного обучения школьников паровая котельная в скором времени будет приведена в порядок», - сказал аким Казалинского района Мухтар Оразбаев.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Кызылординская область Происшествия Взрыв
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